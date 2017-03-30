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Волонтеры Универсиады-2019 будут работать в Екатеринбурге на ЧМ-2018

Волонтеры Универсиады-2019 будут работать на чемпионате мира в 2018 году в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в кулуарах форума Общественной палаты РФ в Красноярске сообщил директор волонтерского центра чемпионата мира по футболу - 2018 в Екатеринбурге Александр Антимонов.

"Мы буквально вчера встречались с руководителями дирекции Универсиады и договорились, что коллеги привезут небольшую делегацию волонтеров, которые получат новый опыт, работая на чемпионате мира по футболу в Екатеринбурге", - сообщил Антимонов.

не уточнил число возможных волонтеров, отметив, что "пока о какой-то квоте речи не идет".
Сегодня, 21:19
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