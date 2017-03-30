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Ролан Гусев: нужно возвращать Березуцких и Игнашевича в сборную

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказался об игре национальной команды в прошедших контрольных матчах.

"Пока впечатления от игры сборной России не самые положительные. Больше отрицательных эмоций. Особенно от игры в обороне. Я считаю, что нужно начинать вести диалог с Василием и Алексеем Березуцким, а также с Сергеем Игнашевичем. Надо возвращать их в сборную России, потому что они на данный момент сильнейшие защитники. Вы всё сами видели, что происходило с обороной в прошедших контрольных матчах.

Да, нам удалось отыграться в матче против сборной Бельгии. Но здесь скорее всего встали бельгийцы, чем прибавили мы. Конечно, Черчесов сделал замены, которые освежили игру. Вышли новые футболисты, из-за чего стали получаться хоть какие-то комбинации, хотя и эпизодами.

На предстоящем Кубке конфедерации уже нужно наигрывать состав и схему, при которой сборная будет играть на домашнем чемпионате мира. Для экспериментов времени остаётся не так много. Надо формировать костяк. По нынешней игре сборной сейчас ничего не понятно", - цитирует Гусева "Спорт ФМ".
Теги: Гусев Березуцкий В. Игнашевич Сборная России
Сегодня, 21:30
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8
(2)
№8 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Что за чушь несет Ролан,молодых нужно наигрывать,ибо застарела сборная уже,смена поколений обязательна..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:07) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Не нужно. И Акинфееву там делать нечего, с такими неблагодарными болельщиками.
Должны играть спартаковцы, в полном составе...
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё - один клоун... их надо было убирать, после ЧМ - 2014. И постепенно наигрывать - молодежь, так как, всё это время, их больше - возили, чем они - играли ... В таком случае, надо подтягивать Онопку с Хлестовым. А если ещё Карпина подтянуть с Мостовым? До ЧМ ещё год , кондиции успеют подтянуть... Сколько же долб.ебов у нас ? Одно дело, наша ПЛ - левей - певого и другое - сборная.. Вспомни , что делали эти Березуцкие - Игнашевич, ещё 4 года тому назад: на ЧМ - 2014 и на ЧЕ - 2016.... правильно - смотрели футбол...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vanapupkin
Ага ,а еще Аршавина ,Семака ,Титова ,Карпина ,Мостового итд.


Не смешно. Вряд ли хуже будет.
Регистрация: 10.10.2006
№4 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Вы уж простите за грубость, но это "как пернуть в воду".
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: interested (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
С ума сошёл Гусев. Не учи Черчесова футболу: он за год сделал "Легию" чемпионом Польши.
Регистрация: 18.10.2013
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (1)

Да. А еще я видел, что с ними.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 21:39) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ага ,а еще Аршавина ,Семака ,Титова ,Карпина ,Мостового итд.
Регистрация: 6.05.2016
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