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Алексей Сорокин: кроме Бразилии в Россию уже приезжали более 20 разных делегаций
Глава оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин рассказал о представителях сборной Бразилии, которые 2 апреля отправятся в Россию на 7-10 дней с целью изучения условий для проживания национальной команды во время чемпионата мира в 2018 году.
"Делегация Бразилии приезжает уже не первый раз. У нас побывало уже более 20 делегаций, многие не по одному разу. Каждая команда подбирает себе базу, ведь больше пока им смотреть не на что. Поэтому все визиты команд сосредоточены на подборе баз, в том числе и бразильской делегации. Мы их встречаем, сопровождаем и всячески помогаем, это стандартная практика", - цитирует Сорокина "Чемпионат.сом".
"Делегация Бразилии приезжает уже не первый раз. У нас побывало уже более 20 делегаций, многие не по одному разу. Каждая команда подбирает себе базу, ведь больше пока им смотреть не на что. Поэтому все визиты команд сосредоточены на подборе баз, в том числе и бразильской делегации. Мы их встречаем, сопровождаем и всячески помогаем, это стандартная практика", - цитирует Сорокина "Чемпионат.сом".
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