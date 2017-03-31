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Главный тренер сборной Аргентины Бауса может покинуть свой пост

31 марта в ходе заседания члены исполнительного комитета ассоциации футбола Аргентины вынесут решение по поводу того, сохранит ли свою должность наставник национальной команды Эдгардо Бауса, передает ESPN FC.

По информации издания, главным претендентом на место Баусы является тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли. У 57-летнего специалиста есть сумма отступных в договоре с испанцами.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Аргентины
Вчера, 23:36
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