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Старт программы обучения волонтеров к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге отменен

Старт программы обучения в Петербурге волонтеров к чемпионату мира 2018 года, намеченный на вторник, отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

"Отменен назначенный на завтра в Санкт-Петербурге старт программы обучения волонтеров, которые будут помогать в организации и проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года в России", - говорится в сообщении.
Сегодня, 18:22
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