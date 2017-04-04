Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

ФИФА заявила о полном доверии к концепции безопасности ЧМ-2018

ФИФА выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге и заявила о полном доверии к концепции безопасности Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.

"Мы глубоко опечалены шокирующим взрывом в России. ФИФА и ее сотрудники выражают искренние соболезнования семьям погибших. Также наши мысли с теми, кто был ранен. Что касается подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, то после выбора страны-организатора турнира местные власти начали детальное планирование безопасности. ФИФА и местный оргкомитет полностью доверяют договоренностям и всеобъемлющей концепции безопасности предстоящих событий", - сказали ТАСС в пресс-службе ФИФА.
Сегодня, 06:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.