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Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (12)
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (12)
Александр Файфман: цена на права на трансляцию ЧМ-2018 абсолютно неадекватна
Цена на права на телевизионные трансляции чемпионата мира 2018 года, установленная ФИФА, является абсолютно неадекватной в условиях российских реалий и должна быть сильно снижена, заявил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.
"В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет - сказать сейчас сложно. Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Кубок конфедераций и чемпионат мира – это единый "кейс". Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму – количество игр одинаковое. Мое мнение – цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны", - цитирует Файфмана "Р-Спорт".
"В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет - сказать сейчас сложно. Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Кубок конфедераций и чемпионат мира – это единый "кейс". Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму – количество игр одинаковое. Мое мнение – цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны", - цитирует Файфмана "Р-Спорт".
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