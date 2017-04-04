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Александр Файфман: цена на права на трансляцию ЧМ-2018 абсолютно неадекватна

Цена на права на телевизионные трансляции чемпионата мира 2018 года, установленная ФИФА, является абсолютно неадекватной в условиях российских реалий и должна быть сильно снижена, заявил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

"В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет - сказать сейчас сложно. Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Кубок конфедераций и чемпионат мира – это единый "кейс". Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму – количество игр одинаковое. Мое мнение – цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны", - цитирует Файфмана "Р-Спорт".
Сегодня, 20:19
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№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 20:57) #
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«Крылья Сов»
Это вам не Малахова с Шурыгиной 4 программы делать! angry
Регистрация: 30.05.2015
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