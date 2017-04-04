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Языковой проект "Слово дня" будет запущен в Сочи к предстоящему КК-2017
Власти Сочи в мае запустят проект "Слово дня", в рамках которого болельщики к предстоящему Кубку Конфедерации 2017 и Чемпионату мира по в России смогут запомнить основные футбольные термины на английском языке, сообщила начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева.
Проект "Слово дня" по обучению горожан английскому языку впервые был реализован в период подготовки к проведению в Сочи Олимпийских игр 2014 года.
"Ежедневно посетители торговых центров, поликлиник, больниц, библиотек и концертных залов знакомятся с одном словом или наиболее распространенной фразой на английском языке. К обычным словам приветствия и рассказам о себе с мая добавятся фразы, посвященные Кубку конфедераций и Чемпионату мира, жителям города для запоминания будут предложены основные футбольные термины, формулировки правил игры и другие фразы футбольной тематики.
Проведенный социологический опрос жителей города показал, что сочинцы положительно относятся к стремлению администрации города создать информационную среду на английском языке. Большинство согласились с тем, что изучать английский язык надо, 68,9% высказались за необходимость продолжения проекта "Слово дня", - цитирует Медведеву welcome2018.com.
Проект "Слово дня" по обучению горожан английскому языку впервые был реализован в период подготовки к проведению в Сочи Олимпийских игр 2014 года.
"Ежедневно посетители торговых центров, поликлиник, больниц, библиотек и концертных залов знакомятся с одном словом или наиболее распространенной фразой на английском языке. К обычным словам приветствия и рассказам о себе с мая добавятся фразы, посвященные Кубку конфедераций и Чемпионату мира, жителям города для запоминания будут предложены основные футбольные термины, формулировки правил игры и другие фразы футбольной тематики.
Проведенный социологический опрос жителей города показал, что сочинцы положительно относятся к стремлению администрации города создать информационную среду на английском языке. Большинство согласились с тем, что изучать английский язык надо, 68,9% высказались за необходимость продолжения проекта "Слово дня", - цитирует Медведеву welcome2018.com.
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