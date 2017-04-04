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Завершен монтаж металлоконструкций покрытия на арене "Нижний Новгород"

На нижегородском стадионе Чемпионата мира 2018 в России завершен монтаж более 10 тысяч тонн металлоконструкций покрытия над трибунами и фойе. Об этом сообщили welcome2018.com в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Работы по монтажу покрытия выполнены на 99%, оставшийся процент - это те участки, где располагаются четыре крана, с помощью которых мы вскоре начнем монтировать кровлю, - сообщил руководитель строительства стадиона Сергей Пичушкин. - Мы также начали монтировать ходовые мостики, которые расположатся под покрытием стадиона – на них будет размещаться световое и звуковое оборудование".

На территории будущего поля завершается демонтаж вспомогательных металлоконструкций, которые ранее поддерживали опорное кольцо покрытия стадиона. После того как их вывезут со строительной площадки, специалисты приступят к подготовительному этапу устройства будущего футбольного поля.

По словам заместителя губернатора Дмитрия Сватковского, первоначально будут организованы работы по устройству подогрева поля, в июле планируется начать засевать газон, а первые результаты можно будет наблюдать в сентябре.
Вчера, 23:36
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