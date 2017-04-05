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Василий Березуцкий: я оставляю надежду выступить на ЧМ-2018, но решение за тренером

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил, что надеется выступить в составе сборной России на ЧМ-2018.

"Есть ли вероятность возвращения в сборную России? Я думаю об этом. Это зависит от тренера. Нужен ли я буду в 2018 году, в каком состоянии я буду. На данный момент, чтобы не гнаться за двумя зайцами, лучше сосредоточиться на клубе. Здоровье уже не позволяет. Я оставляю надежду выступить на ЧМ-2018, но решение за тренером. Сейчас сложно совмещать клуб и сборную", – сказал Березуцкий в эфире vesti.ru.
Теги: Березуцкий В. Сборная России
Сегодня, 04:21
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