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Почти 212 тысяч билетов на КК-2017 реализовано на очередном этапе продаж

В рамках очередного этапа продаж реализовано 211 745 билетов на Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Этап продаж "в порядке живой очереди" завершился в среду в 13:00 мск. Отмечается, что наибольший интерес к мероприятию проявляют болельщики из России. Среди других стран лидирует Чили, болельщики из этой страны уже выкупили 7 111 билетов.

Заключительный этап продаж стартует 19 апреля.
Сегодня, 17:09
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