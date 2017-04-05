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Почти 212 тысяч билетов на КК-2017 реализовано на очередном этапе продаж
В рамках очередного этапа продаж реализовано 211 745 билетов на Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Этап продаж "в порядке живой очереди" завершился в среду в 13:00 мск. Отмечается, что наибольший интерес к мероприятию проявляют болельщики из России. Среди других стран лидирует Чили, болельщики из этой страны уже выкупили 7 111 билетов.
Заключительный этап продаж стартует 19 апреля.
Этап продаж "в порядке живой очереди" завершился в среду в 13:00 мск. Отмечается, что наибольший интерес к мероприятию проявляют болельщики из России. Среди других стран лидирует Чили, болельщики из этой страны уже выкупили 7 111 билетов.
Заключительный этап продаж стартует 19 апреля.
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