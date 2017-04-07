США, Канада и Мексика стремятся к совместной заявке на проведение ЧМ-2026

США, Канада и Мексика нацелены на подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года, заявил президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни."Канада, США и Мексика нацелены на совместную заявку, такая идея существует уже некоторое время, обсуждение продолжается. Это очень интересное предложение, если оно будет воплощено. Были только положительные отзывы по этому поводу, это очень сильный шаг, который может сделать футбол, чтобы объединить страны", - цитирует Монтальяни Guardian.Окончательное решение по выдвижению заявки, вероятно, будет принято в этом году.