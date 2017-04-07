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Никита Симонян: Дзюба, Смолов могут показать миру, на что они способны
Первый вице-президент РФС Никита Симонян надеется, что сборная России успешно выступит на чемпионате мира.
"Мы должны жить надеждой и верой, что наши ребята отдадут все силы для успешного выступления. Мы играем дома, надо игрой отблагодарить всех организаторов турнира. Кто из наших форвардов могут себя проявить? Есть Дзюба, Смолов, Бухаров, Полоз. Есть возможность показать всему миру, на что ты способен. У Дзюбы есть характер, он еще и шутник. Артем разнообразил игру. Отходит назад, смещается на фланг", - цитирует Симояна "Спорт FM".
"Мы должны жить надеждой и верой, что наши ребята отдадут все силы для успешного выступления. Мы играем дома, надо игрой отблагодарить всех организаторов турнира. Кто из наших форвардов могут себя проявить? Есть Дзюба, Смолов, Бухаров, Полоз. Есть возможность показать всему миру, на что ты способен. У Дзюбы есть характер, он еще и шутник. Артем разнообразил игру. Отходит назад, смещается на фланг", - цитирует Симояна "Спорт FM".
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