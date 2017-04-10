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Илья Авербух стал послом Сочи на ЧМ-2018

Серебряный призер Олимпийских игр фигурист Илья Авербух стал послом Сочи как города-организатора чемпионата мира 2018 года, удостоверение ему вручил глава города Анатолий Пахомов, сообщает Welcome2018.com.

"Удостоверение Илье Авербуху вручил сегодня глава города Анатолий Пахомов. Илья Авербух стал уже пятым послом курорта как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года", - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Послы, уточнили в мэрии, должны стать частью команды по подготовке к проведению турнира, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов чемпионата мира, а также участвовать в официальных мероприятиях.

Авербух стал уже пятым послом Сочи. Ранее эту роль приняли Сергей Метревели - сын прославленного футболиста Славы Метревели, теннисистка Елена Веснина, фигурист Евгений Плющенко и бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев.
Сегодня, 16:07
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