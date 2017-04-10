Канада, США и Мексика сообщили о подаче совместной заявки на проведение ЧМ-2026

Канада, США и Мексика сообщили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу — 2026, передает пресс-служба Федерации футбола Канады.Отметим, что в 2026 году в финальной части чемпионата мира впервые сыграют 48 команд.Официально место проведения турнира будет объявлено в 2020-м.