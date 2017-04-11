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Алексей Сорокин: чем больше стран будут претендовать на проведение ЧМ-2026, тем лучше

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что чем больше стран будут претендовать на проведение чемпионата мира 2026 года, тем более конкурентным будет предложение организаторов, и тем качественнее будут заявки.

"Претендовать на чемпионат мира вполне реально любой из стран западного полушария, так как "принцип ротации" в ФИФА сменился другим принципом: конфедерация, организующая чемпионат мира, пропускает два следующих. В таком случае трудно будет выдвинуться кому-либо из Европы и Азии, так как на этих континентах турниры проходят в 2018 и 2022 годах. Соответственно, другие регионы имеют хорошие шансы претендовать на чемпионат мира. Я слышал, что страны имеют намерение. Чем больше стран, тем лучше, тем конкурентнее будут предложения и заявки", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:47) #
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против США больше не кто не выставит заявку лапки все подожмут !
Регистрация: 9.09.2016
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