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Сборная Австралии прилетит в Россию 15 июня

Пресс-атташе сборной Австралии Дэвид Мэйсон, что национальная команда прилетит в Москве 15 июня, а затем отправится в Сочи для участия в Кубке конфедераций-2017.

"Сборная Австралии прилетит в Россию вечером 15 июня. Первоначально мы посетим Москву, а затем отправимся в Сочи на наш первый матч", - цитирует Мэйсона ТАСС.
Теги: Сборная Австралии
Сегодня, 16:40
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