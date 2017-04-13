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Елена Сиэрра: паводки не должны помешать вводу в эксплуатацию объектов ЧМ-2018

Замглавы Минстроя РФ Елена Сиэрра сообщила, что весенние паводки не должны помешать вводу в эксплуатацию объектов ЧМ-2018.

Представители Нижнего Новгорода просили согласовать перенос сроков ввода трех объектов инженерной инфраструктуры из-за невозможности провести завершающие работы в связи с паводками.

"Весенние паводки не могут являться причиной перенесения сроков ввода объектов, так как не являются чрезвычайной ситуацией и должны были быть учтены заранее", - цитирует Сиэрру "Интерфакс".

Сложности в связи с затягиванием сроков выполнения работ наметились и на нескольких объектах в Саранске. Для обоих регионов Минстроем России была поставлена задача до конца недели представить предложения по решению сложившейся ситуации.
Сегодня, 18:34
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