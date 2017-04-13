Саранский волонтерский центр ЧМ-2018 обучит добровольцев к Кубку конфедераций 2017 года

Волонтерский центр чемпионата мира 2018 года, открытый при Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева, обучит для Кубка конфедераций 2017 года волонтеров из шести городов - организаторов мирового первенства.Всего программу обучения в саранском центре пройдут более ста волонтеров оргкомитета и городских волонтеров из Калининграда, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саранска.Волонтеры познакомятся с историей Кубка конфедераций и чемпионата мира, узнают о стратегических целях событий, ознакомятся с функциональными обязанностями, отработают навыки взаимодействия с клиентскими группами, почувствуют масштаб предстоящих мероприятий и окунутся в атмосферу праздника.