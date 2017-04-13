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Виталий Мутко: подготовка Казани к Кубку конфедераций и ЧМ-2018 не вызывает тревог

Подготовка Казани к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира - 2018 находится на должном уровне и никогда не вызывала тревог, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, в четверг посетивший Казань.

"Казань не подведет, ее подготовка никогда не вызывала тревог у наших коллег из ФИФА, никогда не было вопросов. Остается внести еще некоторые штрихи, сделать определенный ремонт для создания комфортной среды, установить систему для идентификации болельщиков", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Вчера, 23:11
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