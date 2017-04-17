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На Воробьевых горах посмотреть ЧМ-2018 смогут 42 тысячи человек

Глава московского департамента спорта и туризма Николай Гуляев рассказал, что площадка для просмотра матчей ЧМ-2018 на Воробьевых горах вместит около 42-х тысяч человек.

"Организация фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается. Поэтому главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак". А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Фанфест расположится на Воробьёвых горах, на площадке перед зданием МГУ имени М. В. Ломоносова, и вместит порядка 42 тысяч человек", - цитирует Гуляева пресс-служба мэра Москвы.
Сегодня, 16:17
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