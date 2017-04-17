ФИФА: cтадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно

Пресс-служба ФИФА в твиттере выразила восхищение стадионом "Санкт-Петербург", на котором состоятся матчи Кубка конфедераций-2017 в июне этого года.



"Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Когда уже лето", – говорится в сообщении.