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ФИФА: cтадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно

Пресс-служба ФИФА в твиттере выразила восхищение стадионом "Санкт-Петербург", на котором состоятся матчи Кубка конфедераций-2017 в июне этого года.

"Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Когда уже лето", – говорится в сообщении.
Сегодня, 22:09
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№10 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это просто безусловный рефлекс местных метателей навоза. Стоит только сказать слова:"Стадион на Крестовском," - и немедленное бурление говн.
Регистрация: 6.12.2014
№9 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vinsat
Цитата: Ksandos 2
Внешне выглядит великолепно -это факт. Но как говорят в Таиланде-будьте бдительны.

Как говорят в России:-У кого чего болит,тот о том и говорит.

Все просто, мой уважаемый, но со специфическим чусвтвом юмора, земляк. Мы являемся одним из поставщиков этой стройки, вернее стали недавно. Увидели что было до этого. Поэтому и болит.
Регистрация: 19.03.2017
№8 Написал: vlees... (Сегодня, 22:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
В субботу нас ждем первый матч на этом "прекрасном"стадионе,1 игра голубого шапито на новом стадионе,целых 20 тысяч из 70 смогут посмотреть как великий зенит постарается обыграть Урал на поле где сгнила трава.
Регистрация: 15.04.2017
№7 Написал: Vinsat (Сегодня, 22:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ksandos 2
Внешне выглядит великолепно -это факт. Но как говорят в Таиланде-будьте бдительны.

Как говорят в России:-У кого чего болит,тот о том и говорит.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: trent (Сегодня, 22:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
особенно внутри... smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№5 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:52) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Внешне выглядит великолепно -это факт. Но как говорят в Таиланде-будьте бдительны.
Регистрация: 19.03.2017
№4 Написал: Vinsat (Сегодня, 22:24) #
  • -7
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Да лучшему городу,лучший стадион.Самый известный стадион в мире маркетологи постарались на славу.И мне больше нравиться,что у каждого человека в стране есть мнение о стадионе в Санкт-Петербурге.Это гордость петербуржцев.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 22:14) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
с наруже не спорю, шикарный вид, а вот всё остальное... лучше помолчим, сняв головные уборы...
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
  • +15
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
главное что бы он до лета не развалился!)
Регистрация: 10.07.2009
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (21)
online

Тоже так думаю... Вот всю запитерскую свору туда загнать, с вами вместе... И залить бетоном под крышку, чтоб не вибрировало


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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