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ФИФА: cтадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно
Пресс-служба ФИФА в твиттере выразила восхищение стадионом "Санкт-Петербург", на котором состоятся матчи Кубка конфедераций-2017 в июне этого года.
"Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Когда уже лето", – говорится в сообщении.
"Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Когда уже лето", – говорится в сообщении.
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