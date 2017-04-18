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Станислав Черчесов: Аршавин в сборной? Есть еще Зырянов, Павлюченко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ушел от ответа на вопрос о том, может ли быть вызван в команду Андрей Аршавин.

"Хотите услышать да или нет? Во-первых, не только Аршавин. Павлюченко, Зырянов до сих пор играют. Жирков, Игнашевич, Березуцкие - это поколение еще не закончило играть в футбол. Мы все знаем, что это прекрасные футболисты. Но сегодня нельзя сказать да или нет. Это будет неправильно", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
Теги: Зырянов Павлюченко Аршавин Черчесов Сборная России
Сегодня, 18:02
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(2)
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я не знаю, в какой сейчас форме Аршавин. Но вижу нынешнюю сборную. И понимаю, что по объявлениям на Русфутболе можно было бы набрать и поприличнее. Не по именам - по результатам. Как игроков, так и тренеров.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: Vinsat (Сегодня, 20:02) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну не знаю не знаю,я бы взял)


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:26) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Аршавин никогда не будет играть в сборной России
Регистрация: 14.04.2008
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