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Саранские светильники будут установлены на строящихся стадионах ЧМ-2018

Саранские светильники будут установлены на строящихся стадионах к чемпионату мира 2018 года в Саранске, Нижнем Новгороде и Волгограде. Об этом сообщил во вторник глава республики Мордовия Владимир Волков, чествуя работников светотехнической отрасли Мордовии.

?"Созданное с южнокорейской фирмой "Непес" совместное предприятие производит в Мордовии светодиодные светильники по технологии удаленного люминофора. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу ими будут оснащены стадионы в Саранске, Нижнем Новгороде и Волгограде", - цитирует главу республики Мордовия ТАСС.
Сегодня, 20:09
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№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
А вибраторы чьи на крестовском установлены?

И немедленно выпил (с) Москва-Петушки
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:12) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
А вибраторы чьи на крестовском установлены?
Регистрация: 6.01.2006
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