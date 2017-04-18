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Саранские светильники будут установлены на строящихся стадионах ЧМ-2018
Саранские светильники будут установлены на строящихся стадионах к чемпионату мира 2018 года в Саранске, Нижнем Новгороде и Волгограде. Об этом сообщил во вторник глава республики Мордовия Владимир Волков, чествуя работников светотехнической отрасли Мордовии.
?"Созданное с южнокорейской фирмой "Непес" совместное предприятие производит в Мордовии светодиодные светильники по технологии удаленного люминофора. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу ими будут оснащены стадионы в Саранске, Нижнем Новгороде и Волгограде", - цитирует главу республики Мордовия ТАСС.
?"Созданное с южнокорейской фирмой "Непес" совместное предприятие производит в Мордовии светодиодные светильники по технологии удаленного люминофора. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу ими будут оснащены стадионы в Саранске, Нижнем Новгороде и Волгограде", - цитирует главу республики Мордовия ТАСС.
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