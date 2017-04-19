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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Московская полиция задержала мошенников в костюмах талисмана ЧМ-2018
Московская полиция задержала мошенников, которые в костюмах талисмана чемпионата мира 2018 года волка Забиваки брали деньги за совместную фотографию, рассказал советник по вопросам защиты бренда Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Швецов.
"Не так давно совместно с МВД по Москве мы провели операцию по задержанию негодяев, которые в костюмах нашего талисмана фотографировались за деньги. Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги. Теперь костюм занял достойное место в нашем музее контрафактов. Это говорит о том, что даже на улицах Москвы вы можете обнаружить много нарушений", - цитирует Швецова ТАСС.
"Не так давно совместно с МВД по Москве мы провели операцию по задержанию негодяев, которые в костюмах нашего талисмана фотографировались за деньги. Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги. Теперь костюм занял достойное место в нашем музее контрафактов. Это говорит о том, что даже на улицах Москвы вы можете обнаружить много нарушений", - цитирует Швецова ТАСС.
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