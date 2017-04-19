Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:19
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
МВД намерен вычислять правонарушителей, приехавших на Кубок конфедераций, при въезде в РФ
МВД намерен на въезде в Россию вычислять правонарушителей, приехавших на Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира - 2018. Об этом ТАСС сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.
"Международное сотрудничество многогранно. Можно говорить о пересечении границы. Всех это волнует - как поставить барьер еще на въезде. Мы хотим еще на въезде вычислять тех, кто в мире уже имеет "черную метку" о том, что пребывание этого человека на территории страны нежелательно.
Эта тема проговаривается и прорабатывается. И Россия в настоящее время в ходе подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Мы особенно озабочены тем, чтобы в рядах болельщиков к нам не приехали те, кто без симпатии относится к России", - отметила Кириллова.
"Международное сотрудничество многогранно. Можно говорить о пересечении границы. Всех это волнует - как поставить барьер еще на въезде. Мы хотим еще на въезде вычислять тех, кто в мире уже имеет "черную метку" о том, что пребывание этого человека на территории страны нежелательно.
Эта тема проговаривается и прорабатывается. И Россия в настоящее время в ходе подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Мы особенно озабочены тем, чтобы в рядах болельщиков к нам не приехали те, кто без симпатии относится к России", - отметила Кириллова.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.