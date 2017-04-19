Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Вячеслав Колосков: ситуация такова, что надо разрешать видеоповторы

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что в футболе пора вводить видеоповторы при определении гола или оффсайда.

"Ситуация такова, что надо разрешать видеоповторы, как это сделано в хоккее при взятии ворот. Система определения взятия ворот уже приносит много пользы. Что касается видеоповторов, важно понять, что именно будет просматриваться. Нарушения правил, желтая или красная карточки ? это стоит оставить на совести судей. А вот положение вне игры можно просматривать. Но все еще подлежит обсуждению, надо найти правильные варианты использования видеоповторов, чтобы не превратить футбольный матч в постоянный просмотр телевизора. Динамику игры терять тоже нельзя", - цитирует Колоскова "Спорт день за днем".
Теги: Колосков
Вчера, 23:01
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 00:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Без судейских скандалов болелам и СМИ станет пресновато смотреть игры,перчику не будет хватать.


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.