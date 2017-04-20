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В Казани к КК-2017 будет создана четырехметровая стена из цветов

Новая композиция - цветочная стена, посвященная Кубку Конфедераций 2017 года и ЧМ-2018, будет создана у стадиона "Казань Арена", информирует welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.

Длина объекта составит 19 м, высота - 4,5 м.

"Объемная цветочная композиция была разработана специалистом по ландшафтной архитектуре треста "Горводзеленхоз" Ильсией Хаметзяновой. Композиция будет выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной в количестве 23 тыс. 470 штук", - сказали в пресс-службе.

Монтаж композиции на территории стадиона планируется в конце мая. В Казани уже есть три объемные цветочные фигуры - мяч, жар-птица и барс.
Вчера, 23:17
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