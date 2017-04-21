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Росавтодор не отмечает нарушений при подготовке инфраструктуры к ЧМ-2018

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) не отмечает серьезных рисков или отставания по графику при подготовке транспортной инфраструктуры в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, рассказал заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.

"Программы, которые были приняты в городах для подготовки к чемпионату мира для приведения транспортной инфраструктуры в состояние, пригодное для того, чтобы принимать гостей на чемпионате мира, сейчас реализуются в соответствии с графиком. В настоящий момент мы не видим каких-то серьезных рисков, провалов, и даже отставаний нет. Многие субъекты идут с опережением, а большинство идут в графике при подготовке транспортной инфраструктуры к чемпионату мира", - цитирует Астахова ТАСС.
Сегодня, 00:09
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