Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 23 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
13:09
Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (4)
12:59
Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
Сергей Балахнин: "Спартак" может взломать оборону "Ростова" за счет индивидуального мастерства (3)
11:40
Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре (6)
Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре (6)
Парк Кубка конфедераций будет работать в Сочи 6-7 мая
Футбольные болельщики Сочи смогут побольше узнать о предстоящем Кубке конфедераций во время работы парка, посвященному турниру. Церемония открытия площадки состоится 6 мая на Южном молу сочинского порта, сообщила ТАСС пресс-служба администрации города-курорта.
"6 и 7 мая на площади Южного мола Морского порта Сочи будет работать Парк Кубка конфедераций. Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций", - отметили в мэрии.
"6 и 7 мая на площади Южного мола Морского порта Сочи будет работать Парк Кубка конфедераций. Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций", - отметили в мэрии.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.