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Парк Кубка конфедераций будет работать в Сочи 6-7 мая

Футбольные болельщики Сочи смогут побольше узнать о предстоящем Кубке конфедераций во время работы парка, посвященному турниру. Церемония открытия площадки состоится 6 мая на Южном молу сочинского порта, сообщила ТАСС пресс-служба администрации города-курорта.

"6 и 7 мая на площади Южного мола Морского порта Сочи будет работать Парк Кубка конфедераций. Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций", - отметили в мэрии.
Сегодня, 16:28
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