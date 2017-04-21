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Стадион "Динамо" станет тренировочной базой на ЧМ-2018

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил, что стадион "Динамо" будет задействован в качестве базы для одной из сборных, которые попадут на чемпионат мира-2018.

"Какая-то команда будет у нас тренироваться. Есть определенные ограничения, например, рекламные, когда надо завешивать всех своих спонсоров и использовать только спонсоров чемпионата мира. Мы официально не участвуем в чемпионате мира, поэтому надо найти баланс", - цитирует Перегудова "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 17:12
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№1 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 17:35) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Вопросов потом не будет- почему игры не на лучшем стадионе страны, а на пустыре?
Регистрация: 19.10.2008
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