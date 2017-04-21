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Власти Петербурга озабочены планами Минтранса закрыть реки города к КК-2017

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил озабоченность в связи с планами Министерства транспорта РФ по закрытию рек в Петербурге на время проведения матчей Кубка конфедераций. Об этом он написал в письме министру транспорта РФ Максиму Соколову, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

"Губернатор выражает крайнюю озабоченность появлением документа в данной редакции, так как это ставит под угрозу начинающийся туристический сезон в Петербурге, может серьезно ограничить права судовладельцев и принести масштабные убытки портовому бизнесу", - сказал Кибитов.

По его словам, в отправленном письме на имя Соколова, в частности, отмечается, что проектом Минтранса к запретным для плавания отнесена вся акватория Большого и Пассажирского портов Санкт-Петербурга, а также участки водных путей РФ в границах города. Кроме того, экскурсионные водные маршруты являются неотъемлемым элементом туристической отрасли города, а их отмена принесет имиджевые потери и убытки турфирмам. Также социальное напряжение может вызвать запрет на деятельность яхт-клубов и водомоторных клубов, которые попали в зону ограничений. И под вопросом остается водная часть главного городского праздника выпускников "Алые паруса" 23 июня, который известен как один из международных событийных брендов.

"В связи с этим, губернатор просит уменьшить сроки ограничений и указать конкретные даты, время и районы для введения запрета плавания судов, а не всю акваторию портов и участки внутренних вод", - отметил Кибитов.
Сегодня, 17:24
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№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Полтавченко чем-то озаботился? Не верю глазам своим
Регистрация: 19.03.2017
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