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В Волгограде запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В Волгограде 29 апреля будут запущены Часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018. Об этом сообщили welcome2018.com в региональном "Комитете 2018".

Часы будут установлены на верхней террасе набережной им. 62-й Армии возле фонтана "Искусство". В церемонии запуска Часов обратного отсчета примут участие представители администрации города и региона, компании-спонсора, а также посол Волгограда, города-организатора ЧМ-2018, Александр Никитин. Для гостей мероприятия будут организованы викторины, конкурсы и различные футбольные аттракционы. Самые активные получат памятные подарки от организаторов.
Сегодня, 20:07
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№2 Написал: tuner (Сегодня, 20:15) #
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Болеет за:
«Ростов»
Да подождите вы с обратным отсчётом. В Европе всё никак не управятся с детонатором для чемпионата в России.
Регистрация: 29.08.2015
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 20:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лучше команду конкурентоспособную запустите.Такой город.


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