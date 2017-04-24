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В Волгограде запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018
В Волгограде 29 апреля будут запущены Часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018. Об этом сообщили welcome2018.com в региональном "Комитете 2018".
Часы будут установлены на верхней террасе набережной им. 62-й Армии возле фонтана "Искусство". В церемонии запуска Часов обратного отсчета примут участие представители администрации города и региона, компании-спонсора, а также посол Волгограда, города-организатора ЧМ-2018, Александр Никитин. Для гостей мероприятия будут организованы викторины, конкурсы и различные футбольные аттракционы. Самые активные получат памятные подарки от организаторов.
Часы будут установлены на верхней террасе набережной им. 62-й Армии возле фонтана "Искусство". В церемонии запуска Часов обратного отсчета примут участие представители администрации города и региона, компании-спонсора, а также посол Волгограда, города-организатора ЧМ-2018, Александр Никитин. Для гостей мероприятия будут организованы викторины, конкурсы и различные футбольные аттракционы. Самые активные получат памятные подарки от организаторов.
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