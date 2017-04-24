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Виталий Мутко: мы работаем над вопросом по стадиону на товарищеский матч Россия – Чили
Руководитель РФС Виталий Мутко рассказал, что проведёт встречу с президентом ЦСКА Евгением Гинером по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Чили на домашней арене "армейцев". Встреча между национальными командами запланирована на 9 июня в Москве.
"Мы работаем над вопросом по стадиону на товарищеский матч Россия – Чили. Думаю, что договоримся с "ВЭБ-Ареной". Вернусь из Санкт-Петербурга и, наверное, встретимся с Евгений Гинером. Сейчас у ЦСКА два важных матча, и не хочется их отвлекать, а после встретимся и обсудим. Сейчас уже идут переговоры технические, поэтому после матча со "Спартаком" встретимся и поставим все точки над "i". Думаю, что никаких проблем не будет", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Мы работаем над вопросом по стадиону на товарищеский матч Россия – Чили. Думаю, что договоримся с "ВЭБ-Ареной". Вернусь из Санкт-Петербурга и, наверное, встретимся с Евгений Гинером. Сейчас у ЦСКА два важных матча, и не хочется их отвлекать, а после встретимся и обсудим. Сейчас уже идут переговоры технические, поэтому после матча со "Спартаком" встретимся и поставим все точки над "i". Думаю, что никаких проблем не будет", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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