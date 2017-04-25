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Виталий Мутко: сегодня можно констатировать, что Россия в целом готова к Кубку конфедераций
Россия готова к проведению Кубка конфедерация 2017 года за полтора месяца до начала турнира, сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Мы в течение дня обсудили практически весь ход подготовки. И еще раз констатировали, что мы работаем одной командой, у нас есть понятное и правильное движение вперед. Совместная работа дает правильные результаты. Сегодня можно констатировать, что Россия в целом готова к Кубку конфедераций", - цитирует Мутко ТАСС.
"Мы в течение дня обсудили практически весь ход подготовки. И еще раз констатировали, что мы работаем одной командой, у нас есть понятное и правильное движение вперед. Совместная работа дает правильные результаты. Сегодня можно констатировать, что Россия в целом готова к Кубку конфедераций", - цитирует Мутко ТАСС.
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