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Специальная программа запланирована в московском парке "Музеон" в честь КК-2017
Программа развлечений, приуроченная к Кубку конфедераций 2017 года, пройдет в московском парке искусств "Музеон" 29 и 30 апреля, сообщили в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы.
"С 29 по 30 апреля за несколько недель до старта Кубка конфедераций 2017 жители и гости столицы смогут почувствовать его приближение в парке искусств "Музеон". Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице", - сказали в пресс-службе.
ТАСС
"С 29 по 30 апреля за несколько недель до старта Кубка конфедераций 2017 жители и гости столицы смогут почувствовать его приближение в парке искусств "Музеон". Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице", - сказали в пресс-службе.
ТАСС
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