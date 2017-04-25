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Россия 2 июня передаст всю инфраструктуру КК-2017 оргкомитету и ФИФА

Россия как организатор Кубка конфедераций по футболу должна 2 июня передать всю инфраструктуру турнира оргкомитету и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Есть вопросы, которые необходимо завершить до 2 июня. К этой дате все стадионы, гостиницы будут переданы в ведение оргкомитета и ФИФА. Мы полны решимости провести Кубок конфедераций совместно с ФИФА на высоком уровне", - сказал Мутко.
Сегодня, 18:06
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