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Виталий Мутко: аккредитация на КК- 2017 не будет ограничивать журналистов

Аккредитованные на Кубок конфедераций 2017 года журналисты не будут ограничены в выборе освещаемых тем, сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Журналистам на Кубке конфедераций не запрещено писать о чем-либо, он может писать все, что угодно. Аккредитация никак журналиста не ограничивает.

У России есть концепция безопасности, которая разработана, согласована с ФИФА и реализуется. Она учитывает все факторы, угрозы и создание комфортных условий для всех клиентских групп - гостей, болельщиков чемпионата. Она основана на том опыте, которым обладает Россия при проведении крупных мероприятий, включая Олимпиаду", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 00:13
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