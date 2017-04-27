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Марсель Десайи подарит билеты КК-2017 победителю конкурса на самый заразительный смех

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи, который станет гостем парка Кубка конфедераций в Москве, объявил конкурс на самый заразительный смех, сообщает Welcome2018.com.

Участникам конкурса предлагается записать видео с собственным смехом и разместить его в социальных сетях с хэштегом #СмейсякакДесайи. Десайи лично выберет победителя конкурса и вручит ему билеты на матч Кубка конфедераций - 2017 на открытии парка турнира в столичном Музеоне 29 апреля.

Вход и развлечения в парке Кубка конфедераций будут бесплатными. В развлекательной программе парка - встречи с известными футболистами, конкурсы, футбольные аттракционы и викторины с возможностью выиграть призы.
Сегодня, 16:32
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