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Джанни Инфантино: надеюсь, ЧМ-2018 выиграет сборная из Южной Америки

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, что южноамериканская сборная выиграла ЧМ-2018 в России.

"Самый лучший футбол показывают в Южной Америке. И мы надеемся, что в 2018 году именно южноамериканская сборная выиграет чемпионат мира. КОНМЕБОЛ прекрасно работает. Эта организация прогрессирует, и изменения, которые происходят в южноамериканском футболе, впечатляют. Мы пережили тяжелые времена и должны показать, что наши организации открыты и прозрачны", - цитирует Инфантино Xinhua.
Теги: Инфантино
Сегодня, 22:24
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 23:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мутко говорил что Россия, лучше этого футбола нет. просто мало кто смотрит его в мире
Регистрация: 17.05.2013
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