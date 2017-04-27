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Джанни Инфантино: надеюсь, ЧМ-2018 выиграет сборная из Южной Америки
Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, что южноамериканская сборная выиграла ЧМ-2018 в России.
"Самый лучший футбол показывают в Южной Америке. И мы надеемся, что в 2018 году именно южноамериканская сборная выиграет чемпионат мира. КОНМЕБОЛ прекрасно работает. Эта организация прогрессирует, и изменения, которые происходят в южноамериканском футболе, впечатляют. Мы пережили тяжелые времена и должны показать, что наши организации открыты и прозрачны", - цитирует Инфантино Xinhua.
"Самый лучший футбол показывают в Южной Америке. И мы надеемся, что в 2018 году именно южноамериканская сборная выиграет чемпионат мира. КОНМЕБОЛ прекрасно работает. Эта организация прогрессирует, и изменения, которые происходят в южноамериканском футболе, впечатляют. Мы пережили тяжелые времена и должны показать, что наши организации открыты и прозрачны", - цитирует Инфантино Xinhua.
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