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Алексей Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин считает слухами информацию о предварительном расследовании финансовой прокуратуры Франции обстоятельств выборов стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

"Я ничего не знаю про это расследование. У меня есть сильное подозрение, что это очередные слухи. Слухи нам приходится комментировать на протяжении многих лет. Мы уже привыкли к этому, и обсуждать очередную появившуюся информацию уже достаточно скучно", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 22:44
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№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 23:02) #
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Регистрация: 26.12.2008
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