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Пьерлуиджи Коллина: все судьи КК-2017 являются потенциальными кандидатами на обслуживание ЧМ-2018

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал список арбитров, которые будут обслуживать матчи Кубка Конфедераций-2017.

"Эти судьи являются потенциальными кандидатами на обслуживание чемпионата мира 2018 года в следующем году в России. Такой громкий турнир, как Кубок конфедераций 2017 года, станет ключевым в их подготовке. Мы убеждены в том, что они отработают качественно, мы стремимся к этому", - цитирует Коллину официальный сайт ФИФА.
Сегодня, 00:46
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