Билетный центр Кубка конфедераций - 2017 начал работу в Казани

Центр по продаже билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года открылся в Казани в пятницу, сообщает пресс-служба турнира.



Центр находится по адресу: Кремлевская набережная, 5. Главный билетный центр Кубка конфедераций открылся в Москве 19 апреля.



Билеты в порядке живой очереди вплоть до дня финала Кубка конфедераций будут распространяться в четырех специальных центрах в Москве (Житная улица, 4), Санкт-Петербурге (проспект Добролюбова, 20, строение 1А), Казани и Сочи (в Олимпийском парке).