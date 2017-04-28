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Дмитрий Медведев: будем болеть за сборную России, но пусть и они тоже постараются
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с вице-премьером, президентом Российского футбольного союза Виталием Мутко призвал игроков национальной команды стараться.
"Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось. Наша задача — изменить эту ситуацию.
Мы, конечно, всё равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже", — цитирует Мутко "Интерфакс-Россия".
"Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось. Наша задача — изменить эту ситуацию.
Мы, конечно, всё равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже", — цитирует Мутко "Интерфакс-Россия".
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