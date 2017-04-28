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Дмитрий Медведев: будем болеть за сборную России, но пусть и они тоже постараются

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с вице-премьером, президентом Российского футбольного союза Виталием Мутко призвал игроков национальной команды стараться.

"Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось. Наша задача — изменить эту ситуацию.

Мы, конечно, всё равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже", — цитирует Мутко "Интерфакс-Россия".
Теги: Медведев Сборная России
Сегодня, 19:39
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28
(3)
№28 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: tiki
а каким боком на стадике, если я в мск не буду?

Окей..
Проиграет ЦСКА ты не смотрел.

Выиграет, ты еле успел к соседу на даче в деревне где только один телеприемник и одна антена.

ты уже пятницу отмечаешь?
у меня дача не как у тебя, видимо


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№27 Написал: ADonskoi (Сегодня, 20:49) #
  • -1
  •  (1)

Здесь ситуация другая. У вас, господа миллионеры -сборники, деньги есть, но вы все равно держитесь.. на поле.
Регистрация: 17.07.2014
№26 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:48) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: tiki
а каким боком на стадике, если я в мск не буду?

Окей..
Проиграет ЦСКА ты не смотрел.

Выиграет, ты еле успел к соседу на даче в деревне где только один телеприемник и одна антена.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№25 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:45) #
  • -1
  •  (3)
online

"..А я катал его на лыжах
Учил не отдавать Курил
Он слов тогда не то что лишних -
Он вообще не говорил..."

А тут смотри - разговорился
Приняв "останкинский" хамон
Нет денег, блеать, но вы держитесь
Конечно - "он вам не Димон".
Регистрация: 3.03.2007
№24 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:44) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: tiki
то бы лицезреть все таки

И по тв?

а каким боком на стадике, если я в мск не буду?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№23 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:38) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: tiki
то бы лицезреть все таки

И по тв?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№22 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:35) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: tiki
ну а Зе...что ж)тем интереснее)

Ага. И Глушаков к нему на пару.

ну про это я в курсе)
или это в тему к его голу в прошлом дерби?)
если сайт не врет - в 17-00? просто в этот день вряд ли в мск буду, что бы лицезреть все таки


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№21 Написал: casabl (Сегодня, 20:33) #
  • +2
  •  (2)

"Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе,

Типа , чтобы кокоша заиграл? А как эта, заберете все его машинки?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:32) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: tiki
ну а Зе...что ж)тем интереснее)

Ага. И Глушаков к нему на пару.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№19 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:31) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Андриано до конца сезона выбыл. Не помошник он.

да уж, к сожалению много дифирамб(
ну а Зе...что ж)тем интереснее)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№18 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 20:31) #
  • +3
  •  (5)

Заткните его кто-нибудь. Футболу одного Мутко достаточно. Двух идиотов не выдержит
Регистрация: 23.09.2008
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:30) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: tiki
вопрос в оффтоп - про ваших то в нападении ничего не слышно?готовы, не?

Андриано до конца сезона выбыл. Не помошник он.

А Зе будет играть.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:25) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Мужик на телеге въезжает в село: — Люди, я уголь привез!... Лошадь оборачивается: — Ох"еть бл@,..... он привез!!!

Что-то вспомнил. Помню ржал долго!

ну шутка и правда забавная)
ладно, надеюсь то недопонимание проехали
вопрос в оффтоп - про ваших то в нападении ничего не слышно?готовы, не?
хотя так же хотелось бы знать и про Алана
шикарно было б, если бы все были готовы


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№15 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:25) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: maradona72
Ох"еть бл@,..... он привез!

Скачет ковбой на лошади - впереди лужа, ну он и думает: "я ковбой, я перепрыгну". Скачет дальше, там яма, ну он и думает: "я ковбой, я перепрыгну". Скачет дальше - впереди большо-ое ущелье (что ему ни за что не перепрыгнуть) ну и думает про себя: "я ковбой, я перепрыгну", а лошадь, резко тормозя на кряю пропасти, думает: "ты ковбой, ты и прыгай!".


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: tiki
не, спасибо)но устаю прилично)

Мужик на телеге въезжает в село: — Люди, я уголь привез!... Лошадь оборачивается: — Ох"еть бл@,..... он привез!!!

Что-то вспомнил. Помню ржал долго!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
зашел новости почитать и тут медведев,навальный,медведев..
.уже до футбола добрались черти! smile


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№12 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:17) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Уголь возишь?

не, спасибо)но устаю прилично)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№11 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (4)

Сборной нет, но вы держитесь


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:16) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: tiki
я понял суть о том, что писать могут одни и те же люди и по одному заказу, но разными словами.так?


Точнее, заказы разные..Но одними словами. Точнее, даже другими словами, но мысля одна.




--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:16) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Бухой что ли был?

быть может (отпуск), но не помню конкретный диалог
но пусть.доверюсь.правда может быть твоя.
но сути, диалога,правдане помню


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:15) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: tiki
именно мне этот вопрос?

Ну да..3-4 дня назад ты сам не мог ответить на него..

Бухой что ли был?
На одной ветке перкинулись парами комметами по этому поводу.
Ну ты, конь!

Цитата: tiki
я извиняюсь, может после работы могу соображать не как днем,

Уголь возишь? smile


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 20:11) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Imp
Да они стараются
Просто наш уровень низок и выше головы мы не прыгнем при Черчесове

можно подумать при другом тренере Кокорин заиграет как Месси, Акинфеев превратится в Нойера, а дзюба в Карима Бензема, не в тренере дело


--------------------
"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:10) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Кстати, все некогда было задать тебе вопросик, Ты никогда не задумывался , почему мысли статей на разных ресурсах и под разными авторами очень близки?

именно мне этот вопрос?
я извиняюсь, может после работы могу соображать не как днем, но все таки, можно было бы попросить конкретнее?
я понял суть о том, что писать могут одни и те же люди и по одному заказу, но разными словами.так?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: tiki
о отнять у нас его не могут

Почему это не могут?
Да легко!


Кстати, все некогда было задать тебе вопросик, Ты никогда не задумывался , почему мысли статей на разных ресурсах и под разными авторами очень близки?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:59) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: tiki
сейчас ни один человек даже не скажет кто будет в сборной на ЧМ


--------------------

А в какой стране пройдет ЧМ 2018, ты знаешь?

ну если ответить без шуток, то отнять у нас его не могут
а вот про состав - тут и правда нечего сказать.если так и будут "новосельцевы" появляться и пропадать - то и не знаю что думать... нужен ли такой позор


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:57) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: tiki
сейчас ни один человек даже не скажет кто будет в сборной на ЧМ


--------------------

А в какой стране пройдет ЧМ 2018, ты знаешь?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да они стараются
Просто наш уровень низок и выше головы мы не прыгнем при Черчесове


--------------------
Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:53) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Димон - "ваши ожидания - это ваши проблемы")
а по факту никто ничего не ожидает.
сейчас ни один человек даже не скажет кто будет в сборной на ЧМ


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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