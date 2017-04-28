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Самарские волонтеры ЧМ-2018 посетили с рабочим визитом Саранск
Специалисты самарских волонтерских центров ЧМ-2018 посетили Саранск для обмена практическим опытом в части привлечения, подготовки и организации деятельности волонтеров. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Во время двухдневного тура самарская делегация посетила основные объекты, которые будут задействованы во время проведения Чемпионата мира, в том числе строящийся стадион "Мордовия Арена", а также помещения волонтерских центров Саранска и общежития, в которых будут размещаться иногородние и иностранные волонтеры.
"Иногородние волонтеры Саранска будут размещаться в студенческих общежитиях Мордовского университета, где уже сегодня созданы комфортабельные условия, - рассказала руководитель саранского Центра привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира Юлия Рябева. – При этом остается ряд важных вопросов, в том числе в части обеспечения других сервисов, мотивационной программы для волонтеров, которые предстоит решить всем городам-организаторам. Нам важно поделиться друг с другом успешной практикой уже на подготовительном этапе".
Ответный рабочий визит саранской молодежной делегации в Самару запланирован в мае 2017 года.
Во время двухдневного тура самарская делегация посетила основные объекты, которые будут задействованы во время проведения Чемпионата мира, в том числе строящийся стадион "Мордовия Арена", а также помещения волонтерских центров Саранска и общежития, в которых будут размещаться иногородние и иностранные волонтеры.
"Иногородние волонтеры Саранска будут размещаться в студенческих общежитиях Мордовского университета, где уже сегодня созданы комфортабельные условия, - рассказала руководитель саранского Центра привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира Юлия Рябева. – При этом остается ряд важных вопросов, в том числе в части обеспечения других сервисов, мотивационной программы для волонтеров, которые предстоит решить всем городам-организаторам. Нам важно поделиться друг с другом успешной практикой уже на подготовительном этапе".
Ответный рабочий визит саранской молодежной делегации в Самару запланирован в мае 2017 года.
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