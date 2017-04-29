Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко планирует пригласить делегатов конференции РФС на открытие Кубка конфедераций

Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко планирует пригласить делегатов предстоящей конференции РФС на матч открытия Кубка конфедераций.

В пятницу стало известно, что бюро исполкома РФС приняло решение созвать внеочередную конференцию организации 16 июня в Санкт-Петербурге.

"Я планирую пригласить делегатов на открытие Кубка конфедераций. На конференции планируем доизбрать председателя (судейского) комитета в состав исполкома, заслушаем ход подготовки к чемпионату мира. Будут обсуждаться чисто футбольные вопросы", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 00:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.