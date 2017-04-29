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Виталий Мутко планирует пригласить делегатов конференции РФС на открытие Кубка конфедераций
Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко планирует пригласить делегатов предстоящей конференции РФС на матч открытия Кубка конфедераций.
В пятницу стало известно, что бюро исполкома РФС приняло решение созвать внеочередную конференцию организации 16 июня в Санкт-Петербурге.
"Я планирую пригласить делегатов на открытие Кубка конфедераций. На конференции планируем доизбрать председателя (судейского) комитета в состав исполкома, заслушаем ход подготовки к чемпионату мира. Будут обсуждаться чисто футбольные вопросы", - цитирует Мутко ТАСС.
В пятницу стало известно, что бюро исполкома РФС приняло решение созвать внеочередную конференцию организации 16 июня в Санкт-Петербурге.
"Я планирую пригласить делегатов на открытие Кубка конфедераций. На конференции планируем доизбрать председателя (судейского) комитета в состав исполкома, заслушаем ход подготовки к чемпионату мира. Будут обсуждаться чисто футбольные вопросы", - цитирует Мутко ТАСС.
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