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РФС хочет провести матч сборных России и Чили на стадионе ЦСКА

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко уверен, что организации удастся договориться о проведении товарищеского матча сборной страны с командой Чили на домашнем стадионе ЦСКА.

"Я убежден, мы договоримся и сыграем на стадионе ЦСКА с чилийцами, чтобы показать его (стадиона) значимость для страны, поддержать владельцев стадиона, потому что это одна из лучших арен страны", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Сборная России Сборная Чили Мутко
Сегодня, 16:14
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