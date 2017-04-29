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Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время КК-2017
Временные трибуны сочинского стадиона "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедераций. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.
"Приняли решение, что на Кубке конфедераций частично трибуны будут закрыты, маленькая часть. На чемпионат мира решения еще нет. Это не сильно затронет вместимость, чуть больше тысячи мест", - сказал он.
"Приняли решение, что на Кубке конфедераций частично трибуны будут закрыты, маленькая часть. На чемпионат мира решения еще нет. Это не сильно затронет вместимость, чуть больше тысячи мест", - сказал он.
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