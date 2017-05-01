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Аэропорт Сочи ожидает до 38 тысяч пассажиров в день на время проведения КК-2017

Сочинский аэропорт готовится принимать во время проведения Кубка конфедераций от 25 до 38 тысяч пассажиров, сообщил генеральный директор управляющей компании аэропорта "Базэл Аэро" Леонид Сергеев.

"Мы ожидаем болельщиков больше, чем в пиковый день Олимпиады: если тогда у нас было 21300 человек в день, то на Кубок конфедераций - от 25 до 38 тысяч пассажиров.

Аэропорт готов к любому значительному событию, по логистике Кубок конфедераций несильно отличается от Олимпийских игр, единственное - футбольные болельщики прилетают налегке, и к тому же их надо разделять, чтобы не было никаких инцидентов. Мы изменили логистику в инфраструктуре, дополняем международный досмотр - вместо 20 стоек будет 45, поднимая пропускную способность с 2500 до 2900 пассажиров в час. Также мы полностью регулировали бизнес-зал на 800 квадратных метров, поэтому ждем с нетерпением и надеемся, что все пройдет на самом высоком уровне", - цитирует Сергеева ТАСС.
Сегодня, 17:33
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