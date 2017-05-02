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Виталий Мутко пошутил над испанским журналистом на пресс-конференции в Сочи

Вице-премьер России Виталий Мутко в шутливой форме ответил на вопрос испанского журналиста о готовности санкт-петербургского стадиона "Крестовский" к проведению матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года.

"Muchas gracias (большое спасибо. — прим.)! Чего не хватает объекту? Сборной Испании, которая не попала на Кубок конфедераций и сейчас бьется с Италией за путевку на чемпионат мира. А если серьезно, арена абсолютно готова и проведет еще два тестовых матча — 7 и 17 мая. На игру "Зенита" с "Краснодаром" будут проданы все билеты. Проблема там остается только одна: доналадка стадиона, запуск его в полную эксплуатационную готовность", - цитирует Мутко "Газета.ру".
Теги: Мутко
Сегодня, 19:22
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